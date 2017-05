Tuh Lihat...Raisa Resmi jadi Tunangan Hamish Daud

Hamish dan Raisa. Foto: dok/Jawa Pos

jpnn.com, DEPOK - Penyanyi Raisa Andriana dan Hamish Daud akhirnya resmi bertunangan. Keluarga besar Hamish Daud menyambangi kediaman Raisa di kawasan Bumi Daya Cinere, Depok, Minggu (21/5) malam.

Raisa dan Hamish pun tampak memamerkan senyum, dalam foto yang diunggah akun gosip @tante_rempong. Di foto tersebut, Raisa dan Hamish berpose bersama kerabatnya.

"Congrats babang Hamish and mbak Raisa, lancar sampai hari H ya. Patah hati eike baaang," tulis @tante_rempong sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Sebelumnya, kabar pertunangan mereka memang ramai diberitakan usai foto undangan acara beredar di media sosial.

Acara pertunangan itu sengaja digelar tertutup, hanya keluarga dan sahabat yang diundang. Apalagi di bagian bawah undangan terdapat peringatan untuk tidak menyebar undangan.

"This invitation is intended for our closest friends & family. Please do not share/forward this invitation," bunyi tulisan di undangan tersebut.