Turun Minum: Madrid Kocar-kacir di Kandang Napoli

Skuat Napoli merayakan gol ke gawang Real Madrid. Foto: uefa

SHARES

jpnn.com -Suporter Napoli membuktikan janjinya untuk membuat Stadion San Paolo superbising, Rabu (8/3) dini hari WIB.

Termasuk gara-gara kebisingan itu, tuan rumah berhasil unggul satu gol atas Real Madrid, dalam babak pertama leg kedua 16 Besar Liga Champions.

Dua puluh menit pertama, Napoli sukses membaut Madrid kocar-kacir. Buah manis perjuangan dan kesabaran Napoli mencari gol akhirnya tercipta pada menit ke-24.

Bola sodoran cantik Marek Hamsik ke dalam kotak penalti Madrid terarah ke Dries Mertens. Pemain timnas Belgia itu dengan tenang melepaskan sepakan yang merobek gawang Madrid. Gol kelima Mertens di ajang Lga Champions ini sekaligus membawa Napoli unggul 1-0 hingga turun minum.

Agregat sementara pun menjadi 3-2, Madrid masih unggul.

Statistik UEFA mencatat, Napoli unggul tipis dalam urusan possession; 51-49. Untuk urusan attacking, tuan rumah juga lebih galak. Melepaskan empat tembakan o n target, enam off target. Sementara Madrid hanya dua on target, dua off target. (adk/jpnn)