Ucapan Perpisahan dari Sophia Latjuba, Mengharukan

Dwi Sasono, Sophia Latjuba, Chelsea Islan dan Deva Mahenra. Foto: instagram sophia_latjuba88

jpnn.com -Aktris Sophia Latjuba sedang bersedih. Selasa (17/1) kemarin merupakan hari terakhir syuting sitkom Tetangga Masa Gitu? yang tayang di Net TV.

Di Instagram, pada akun sophia_latjuba88, perempuan yang masih berstatus pacar Ariel NOAH itu mengunggah fotonya bersama tiga pemeran lain Tetangga Masa Gitu, Dwi Sasono, Chelsea Islan dan Deva Mahenra.

Sophia menulis kata-kata perpisahan yang mengharukan, setelah selama 3 tahun belakangan bekerja sama dengan semua yang terlibat di sitkom tersebut.

Sophia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada kru dan tentunya para penggemar Tetangga Masa Gitu. (adk/jpnn)

Kata-kata Perpisahan dari Sophia Latjuba:

Dwi, Deva and Chelsea... my beautiful co-workers for the past 3 years. Hari ini shooting episode terakhir....

Sedikit kehabisan kata2 karena this wonderful journey akan berakhir sebentar lagi.

Walaupun hampir tiap hari bertemu, dengan emosi dan cerita masing2, tapi kami selalu bisa jaga sikap dan saling menghibur. Nggak pernah ada kata2 nggak enak dari mereka. Nggak pernah mereka nggak kasih 100 persen buat team.

Begitu juga team dan crew TMG yg saya anggap seperti keluarga sendiri, mereka luar biasa.

I love you so much and will miss working with you even more. I am honored to have been a part your life.