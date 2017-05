Ucapkan Selamat Berpuasa, Miyabi Teringat Nikita Mirzani

Sensasi dan Keakraban Nikita Mirzani dengan Miyabi. Foto Instagram

jpnn.com - Mantan bintang film porno Maria Ozawa menunjukkan rasa hormatnya pada umat Islam yang sedang berpuasa.

Cewek Jepang yang kondang dengan nama panggilan Miyabi itu mengucapkan selamat kepada umat Islam yang menyambut bulan Ramadan dan akan menjalani puasa selama sebulan.

"Happy Ramadan!! To all the people who's starting the fasting today for one month! I salute you guys! I can't even fast for one day,” tulis Miyabi di akun maria.ozawa pada Sabtu (27/5) malam.

Yang mengejutkan, Miyabi juga me-mention langsung unggahannya kepada akun Nikita Mirzani di Instagram. “Reminded me of you na @nikitamirzanimawardi_17," sambungnya.

Nikita Mirzani yang melihat sapaan hangat itu langsung memberi tanggapannya. Nikita membalas ucapan dari Miyabi dengan pertanyaan

"Thank you babe. When you come to Jakarta. lemme know? Anyway i miss you," balas Nikita Mirzani menggunakan akun @nikitamirzanimawardi_17.