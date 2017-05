Ukir Rekor Sapu Bersih, Golden State Warriors Lolos ke Final NBA

Stephen Curry (kiri). Foto: AFP

jpnn.com, SAN ANTONIO - Finalis NBA musim lalu, Golden State Warriors mulus kembali ke final NBA tahun ini. Dalam game keempat final Wilayah Barat di AT&T Center, San Antonio, Selasa (23/5) pagi WIB, Warriors menekuk tuan rumah San Antonio Spurs 129-115.

Stephen Curry menjadi bintang Warriors dengan donasi 36 poin. Ini merupakan kemenangan keempat Warriors atas Spurs alias 4-0 dalam format best of seven. Warriors melakukan sweep alias sapu bersih dan berhak atas status juara Wilayah Barat 2017.

Hebatnya, catatan sapu bersih atas Spurs melengkapi ganasnya Warriors selama playoff musim ini. Di babak pertama, Warriors menang 4-0 atas Portland Trail Blazers. Skor yang sama juga diberikan Curry cs kepada Utah Jazz di semifinal wilayah, sebelum akhirnya berjumpa dengan Spurs.

Dalam sejarah NBA, baru Warriors yang berhasil mengukir catatan 12-0 di playoffs. Wow!

Di final NBA, Warriors masih menunggu pemenang dari final Wilayah Timur, antara juara bertahan Cleveland Cavaliers versus Boston Celtics. Hingga game ketiga, kedudukan masih 2-1 untuk Cavaliers. (espn/adk/jpnn)