Ukuran Mr P Bisa Terlalu Besar bagi MS V?

Ilustrasi

JPNN.com - Anda pasti selalu menginginkan kesempurnaan dalam hidup, termasuk juga dalam hal ukuran Ms. P dengan Ms. V.

Kadang ukuran yang terlalu kecil bisa menjadi masalah. Namun tak perlu khawatir, karena dalam keadaan tertentu bagian intim wanita bisa menyesuaikan dengan ukuran Mr P.

"Jika Anda sedang dalam gairah yang sangat tinggi dan memiliki pelumasan yang tepat, maka Ms. V Anda bisa melebar dan bisa menyesuaikan dengan Mr. P ukuran apa pun," kata author of Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever dan dokter kandungan Lauren Streicher, MD, seperti dilansir laman Yourtango, Selasa (3/1).

Namun, kondisi ini terbilang cukup langka bagi perempuan di usia 20-30 memiliki masalah ini.

"Seiring bertambahnya usia, mungkin karena Anda memiliki masalah medis atau hormon Anda meningkat," jelas Streicher.

"Mr P kadang-kadang tampak terlalu besar untuk Ms. V. Dan jika itu terjadi, hal yang penting adalah bahwa Anda perlu mencari tahu mengapa hal itu terjadi karena sebenarnya masalah tersebut bisa diselesaikan," kata Streicher.

Ada dua alasan besar mengapa Mr. P tampaknya terlihat begitu besar. Yang pertama, Anda tidak terangsang.

"Jika seorang wanita tidak terangsang, maka sangat mungkin untuk Mr. P tidak bisa masuk yang bisa melukai atau merobek Ms. V," kata Streicher.