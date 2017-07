Ultah ke-26, Jevin Julian Banjir Kebahagiaan

Pertunangan Rinni Wulandari dan Jevin. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Jevin Julian kini tengah dibanjiri kebahagiaan. Bagaimana tidak, tepat hari ini (31/7) dirinya berulang tahun ke-26.

Kebahagiaannya makin berlipat karena ternyata sang istri, Rinni Wulandari tengah mengandung.

Usia kehamilan Rinni pun sudah memasuki 10 minggu. Mendapat hadiah tak terduga, Jevin lantas mengucapkan terima kasih kepada istrinya itu.

Hal ini disampaikan Jevin melalui posting-an lewat akun Instagram miliknya. Di mana Jevin mengunggah foto hasil USG calon buah hatinya yang dipegang Rinni.

“Thank you for the birthday surprise, thank you for today, thank you for the baby, thank you for your love, thank you for everything,” ucapnya.

Selain itu, Jevin memohon doa kepada penggemarnya untuk mendoakan istrinya agar kondisinya sehat hingga proses persalinan nanti.

“Mohon doanya untuk Rinni dan kandungan yang berumur 10 minggu. Semoga sehat dan lancar sampai lahiran. Amiiin,” paparnya.

Terakhir, Jevin pun menyampaikan terima kasihnya kepada mereka yang memberikan ucapan selamat untuknya.