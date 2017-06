Unch..Unch..Maia Estianty Akan Menikah di Italia?

Maia Estianty. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - KABAR pernikahan musisi Maia Estianty semakin hangat diperbincangkan. Muncul fakta baru yang tak kalah mengejutkan.

Mantan istri Ahmad Dhani itu dikabarkan akan menggelar pernikahan di Italia.

Hal itu diungkap Papah Edwan yang dikenal sebagai koreografer dan juga sahabat Maia.

Pada akun Instagram @papah_edwan, diketahui ada indikasi gelaran acara pernikahan Maia akan berlangsung di sebuah tempat di Italia.

"Bukber Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia...we re so happy for u sis ... italy we are coming .. (kami ikut senang sis, Italia kami datang)," tulis Papah Edwan.

Tulisan itu pun langsung disambut komentar penyanyi Shanty.

“Private Jeeeit dooooong???,” sambung pemillik akun @shantyparedes.

Sebelumnya, Titi Rajo Bintang sempat mengatakan sedang mempersiapkan pernikahan sahabatnya berinisial ME untuk menyamarkan nama lengkap Maia Estianty.