Unggah Foto Jupe Pakai Kebaya, Nia Anggia Disemprot Netizen Lagi

jpnn.com - Nia Anggia kembali banjir kritik. Apa lagi penyebabnya kalau bukan karena foto yang diunggahnya ke Instagram.

Baru-baru ini dia kembali mengunggah foto sang kakak Julia Perez. Dalam foto tersebut Jupe mengenakan kebaya dengan belahan dada rendah

Foto ini diunggah Nia untuk mengungkapkan rasa kangennya kepada Jupe yang meninggal dunia sebulan lalu.

“Sister, I LOVE you so much….. Even Death Can’t do us part,” tulisnya di kolom caption.

Karena hal ini, Anggi kembali diprotes netizen. Tidak hanya itu, mereka pun membandingkannya dengan adik Jupe lainnya, Della.

Memang, jika dilihat dari akun Instagram-nya, Della lebih jarang menggunggah foto bersama Jupe.

“Ini adeknya kenapa sih!!!!! Bisa gak gan udah upload2 foto Jupe yang begitu.. biaralah beliau tenang di alam sana.. jangan jadi pemberat Jupe dong,” kata akun @adrianputraa1.

“Lebih baik kyk kk della jarang posting fto kk jupe drpda anggi posting fto kk na aurat nya kmna2,ga kasian sm kk nya,” sambung akun @lilis_amorra.

(zul/pojoksatu)