UNICEF Apresiasi Sistem Perlindungan Anak Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PPA) Yohana Yambise.

jpnn.com - Upaya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak mendapat apresiasi dari delegasi UN Special Representative of the Secretary General on Violence against Children dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

Hal ini diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PPA) Yohana Yambise, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi yang dipimpin Marta Santos.

"Dalam dialog tadi, Ibu Marta Santos menyampaikan kepada Bapak Presiden tentang keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Indonesia terkait masalah child protection/perlindungan anak," kata Yohana di kompleks Istana Negara, Senin (27/2).

Delegasi UNICEF, katanya, sangat menghargai langkah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat kebijakan tentang perlindungan anak.

Bahkan, mereka berencana menjadikannya sebagai model bagi negara lain.

Salah satu model kebijakan perlindungan anak yang diapresiasi UNICEF adalah integrasi lintas kementerian dalam mencegah dan menangani perlindungan anak.

Antara lain Kementerian PPA, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan hingga Kementerian Kominfo.

"Jadi itu model sinergitas antar kementerian terkait yang secara nasional menurunkan angka kekerasan terhadap anak," ujar Yohana.(fat/jpnn)