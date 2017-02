Ups! Trump Tolak Undangan Dinner dengan Media Massa

Donald Trump. Foto: AFP

jpnn.com - Perseteruan Donald Trump dengan media terus berlanjut. Dia menyatakan tidak akan hadir dalam acara makan malam tahunan bersama media yang biasa meliput di Gedung Putih.

"Saya tidak akan menghadiri White House Correspondents' Dinner tahun ini. Berharap semoga semua orang baik-baik saja dan memiliki malam yang indah!" tulis Trump di akun Twitter-nya kemarin WIB.

Sejak kampanye hingga terpilih sebagai presiden, Trump memang tidak pernah akur dengan media.

Dia kerap menuding media membuat berita palsu.

Pernyataan Trump tersebut hanya berselang sehari setelah Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer melarang media-media besar ikut dalam brifing rutin.

Antara lain CNN, The New York Times, Politico, dan The Los Angeles Times.

Sedangkan media-media yang jarang mengkritik Trump diperbolehkan untuk hadir.

Keputusan Spicer itu mendapat kritik tajam dari berbagai pihak.