Usai Ngamuk di Medsos, Nafa Urbach Banjir Dukungan Melawan Pedofil

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nafa Urbach meradang mengetahui anaknya diduga diincar para pedofil. Dia pun menumpahkan kemarahannya tentang ancaman pedofil pada anaknya, Mikhaila Lee Juwono.

Bahkan dia mengancam akan melaporkan akun-akun di media sosial yang sudah mengomentari foto sang anak. Komentar-komentar itu dianggapnya sebagai kejahatan.

Tindakan Nafa yang ingin mengusut kasus tersebut ke jalur hukum didukung warganet, khususnya ibu-ibu. Sebelumnya, dia memang mengajak ibu-ibu untuk bersama-bersama melawan pedofil.

“Saya dukung mba, brantas tuntas fedofil,” tulis akun azzurakeysha. “Go gooo NAFA!!! kami warga magelang mendukungmu!!!,” balas akun mbak.mala.

“Saya ikut dukung mba,penjahat2 perusak anak2 kita wajib harus di kasih pelajaran.. Saya punya anak perempuan dan saya kerja di luar kota anak saya titipkan pada kluarga ada berita sperti ini bikin saya semakin was was, semangat memberantas iblis fedofil,” bals akun quwwnm.a2444.

“Saya lagi iseng liat explore saya dan muncul postingan Nafa. Setelah baca sana sini, saya jadi ga bisa tidur mikirin hal ini. Saya ibu juga dan anak2 saya akan mulai bersekolah TK minggu depan. Saya jadi takut banget, khawatir dan merasa terancam. Bagaimana cara melindungi anak2 polos kita dari bedebah2 ini? Harus ada keterlibatan dari semua pihak mengenai hal ini. Pemerintah, Orang tua, sekolah, lingkungan, semuanya untuk membasmi ni bangsat2. Saya tentu dukung Nafa, I'm sorry I can't help much, tapi semisal ada gerakan atau petisi atau apa aja yang sekira bisa membantu akan saya bantu. God Bless you and all the mothers and all those innocent children. #selamatkananakindonesia,” tulis akun veronikashaw.(Jlo/jpnn)