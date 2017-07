Usung Tema Sweets Wonderland, Hello Kitty Run Kembali ke Indonesia

SHARES

jpnn.com - Sukses menggelar acara Hello Kitty Run 2016. Tokyo Gets Co., Ltd menggelar kembali kegiatan serupa. Rencananya, kegiatan tersebut di gelar pada 10 September 2017.

Kegiatan yang merupakan pemenuhan keinginan dari para fans Hello Kitty untuk kembali menggelar hal serupa diadakan di kawasan Aeon Mal Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten.

”Hello Kitty Run tahun ini kembali dengan tema yang lebih lucu, unik dan menarik yang cocok untuk para fans Hello Kitty,” ujar Rizal Sutono selaku pihak penyelenggara ditemui dibilangan Jakarta Selatan, Rabu, (7/7)

Dengan mengusung tema Sweets Wonderland, keseluruhan set area acara akan dikemas dalam suasana karnaval yang asyik.

Dengan target peserta sebanyak 5.500 orang macam keunikan wonderland, seperti dekorasi pernak-pernik yang dihiasi permen-permen manis berupa lolipop, minuman, hingga makanan ringan mewarnai ajang tersebut.

”Selain menyehatkan, acara ini juga pas untuk para keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan suasana yang menyenangkan,” katanya.

Menariknya, para peserta juga akan bertemu langsung dengan karakter Hello Kitty sungguhan yang didatangkan langsung dari Sanrio Hongkong.

Sehingga selain dapat melakukan olahraga lari dengan konsep fun run sepanjang 5 kilometer, peserta bisa menikmati sajian makanan ringan ala wonderland.