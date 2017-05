Vanesha Belum Sadar, Sheila Marcia: Ayo Kamu Bangun, Kangen Banget Akunya

Sheila Marcia bersama sahabatnya Melodya Vanesha. Foto Instagram

jpnn.com - Kondisi Sheila Marcia kini sudah mulai membaik.

Dia pun sudah bisa ke toilet sendiri dan berbicara lancar.

Kondisi tersebut berbeda dengan sahabatnya Melodya Vanesha, yang kini masih tak sadarkan diri.

Setelah beberapa hari absen mengunggah foto dan kegiatannya di Instagram, Sheila memposting foto sahabatnya itu.

Ibu tiga anak ini mengatakan dirinya merindukan melihat senyum patner duetnya itu. Sheila juga mendoakan agar Vanesha cepat sadar.

"Miss your smile, ayo besok kamu bangun yaaaa @itsvanezz. Promise me my wikidiiiiii," tulis Sheila.

"Cepet pulih please bae, kangen banget aku nya, wanna hug you so bad @itsvanezz. Mohon doanya untuk Melodya Vanesha. #MissYourPrettySmile," imbuh Sheila.(chi/jpnn)