Waah! John Legend Dapat Kejutan Hari Ayah Super Seksi dari Istri

SHARES

jpnn.com -

John Legend terpaksa menghabiskan Hari Ayah (12/6) lalu jauh dari keluarga. Pasalnya, pelantun "All of Me" itu tengah menjalani tur Amerika Serikat.

Namun, sang istri, Chrissy Teigen ternyata ingin mengobati kekecewaan John karena tak bisa bersama di hari ayah. Model pakaian renang itu memberi kejutan dengan mengunjungi John di Boston, Senin (19/6).

Hal ini diketahui dari foto yang diunggah Crissy di akun Instagram-nya. "Sukses mengejutkan John dengan kunjungan rahasia untuk menemuinya di Boston :) level hadiah 10/10," tulisnya di bagian keterangan foto.

John tampaknya benar-benar mengapresiasi inisiatif sang istri. Pasalnya, dalam foto itu Chrissy terlihat tak mengenakan sehelai pakaian pun.

Dengan hanya selimut menutupi bagian privatnya, Chrissy berpose memegang sebuah kue cokelat bertuliskan "Selamat Hari Ayah".

Foto itu terang mengundang netizen untuk berkomentar. Banyak yang meramalkan pasangan yang sudah empat tahun menikah itu akan segera dikaruniai anak kedua.

"Kayaknya bakal ada bayi baru dalam waktu dekat lol suka banget foto ini kejutan yang sangat manis," tulis seorang fans.