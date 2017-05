Waduh, Vanessa Dianggap Cuma Incar Harta Didi Mahardhika

Vanessa Angel-Didi Mahardika. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan artis Vanessa Angel dengan Didi Mahardhika memang masih menjadi misteri.

Namun, Vanessa sudah terang-terangan menyebut Rachmawati, ibu Didi Mahardika sebagai mertua.

Tak heran, isu nikah siri makin santer beredar. Apalagi, Didi juga menyapa Vanessa dengan sebutan istri.

Selain itu, Didi mengaku pergi berbulan madu dengan Vanessa.

"Me and my wife goes to honey #bismillah,... #happiness ,.. yeeeeeay," tulis Didi di akun Instagram, Senin (15/5).

Vanessa langsung membalas unggahan itu dengan kata mesra.

"Cayaaang..." demikian tulis Vanessa.

Namun, tingkah laku keduanya malah menuai cibiran dari netizen.