Wah, Shanty Langgar Kesepakatan di Hari Ulang Tahun Pernikahan

jpnn.com - Pasangan Shanty dan Sebastian Paredes tengah berbahagia. Tepat 24 Juli kemarin, keduanya merayakan ulang tahun pernikahan ke-7.

Menunjukkan kebahagiaannya, Shanty pun melanggar kesepakatannya dengan sang suami. Kok bisa?

Diketahui, Shanty dan Sebastian sepakat untuk tidak banyak memposting foto keluarga. Namun, perayaan ulang tahun pernikahannya kali ini adalah pengecualian.

Karena itu, dia pun mem-post foto bersama suami juga keduanya buah hatinya Arjuna Lucio Paredes dan Enrico Satria Paredes.

“The reason ?????? my hubby is very private, we agree not to post too many things about family. but this one is an exception ???????????? 7 years, 2 amazing boys.. love above everything else,” tulis Shanty pada kolom caption.

Beberapa jam diunggah foto ini mendapatkan lebih 2 ribu like dan puluhan komentar.