Wakil Australia Isaiah Firebrace Lolos Babak Final Eurovision 2017

Australia akan bersaing dalam babak final kontes lagu Eurovision pada hari Minggu (14/5/2017) setelah Isaiah Firebrace berhasil merebut satu dari 10 tempat dari babak semifinal hari Rabu (10/5/2017).

Hasil tersebut mempertahankan rekor 100 persen yang dimiliki Australia menyusul lolosnya Guy Sebastian dalam final 2015, serta Dami Im tahun lalu. Skip YouTube Video

Firebrace merupakan penampil ketiga malam itu dengan membawakan lagu "Don't Come Easy", namun dia tampak gugup dan mengalami sedikit masalah vokal di bagian akhir lagu tersebut.

Ketika voting dari juri ditambahkan dengan voting dari fans di Australia, dia berhasil masuk dalam peringat 10 tertinggi.

Ke-10 negara yang lolos kualifikasi masing-masing meliputi: Moldova, Azerbaijan, Yunani, Swedia, Portugis, Polandia, Armenia, Australia, Cyprus dan Belgia.

Wakil Portugis Salvador Sobral yang membawakan lagu balada Amar Pelos Dois (Love For Both Of Us) serta wakil Swedia Robin Bengtsson, yang tampil dengan nomor pop I Can't Go On — mendapat sambutan meriah ddan diperkirakan bersaing di final dengan favorit wakil Italia Francesco Gabbani. Skip Twitter Tweet

