Walau Tinggal Lima, Project Pop Selalu Berasa Berenam

Foto Instagram @yosimukolu

jpnn.com - Berpulangnya Mochamad Fachroni alias Oon ‘Project Pop’ membawa kekosongan di grup vokal yang kental dengan nuansa komedi yang terbentuk sejak 1996 itu.

Hal ini pun diungkapkan salah satu personelnya, yaitu Yosi Mokalu atau Yosie, melalui akunnya di Instagram.

“Hari ini, 13 Jan 2017, jumlah kita akhirnya berkurang 1 setelah bertahan selama 20 thn. Slamat jalan @ronio2n Mochamad Fahroni,” tulis Yosi di Instagram, Jumat (13/1).

Di dalam tulisan tersebut, Yosie juga mengenang sosok Oon selama mengenalnya di Project Pop. Menurut Yosi, Oon adalah sosok yang tak tergantikan.

Bagi Yosie, Oon merupakan sosok paling humoris dan periang di segala suasana.

“Teman sepanggung, teman makan, sahabat, & ahli gadgetnya Project Pop. Ga ada lagi parody Sandy Sundoro, Poh nya Teletubbies, pemegang nada La pada lagu Do Re Mi, partner gw nge Rap di lagu Dangdut is The Music .. dan banyak lagi. Sudah pasti ada yg kurang, minus loe, On! You'll b remembered,” lanjut Yosie.

Di akhir tulisan tersebut, Yosie mencurahkan isi hatinya bahwa sosok Oon akan tetap menjiwai Project Pop.

Meski kini Project Pop tinggal berlima, Yosi mengaku tetap akan merasa seperti berenam.