Warga Difabel Diberi Kesempatan Nikmati Klab Malam

Bagi Sarah Wardle, 24 tahun, berdandan, menata rambut, dan pergi ke pusat kota di malam hari, bukanlah hal mudah yang biasa ia lakukan.

Anak bungsu dari 7 bersaudara ini biasanya pergi ke sebuah klub malam sebulan sekali dengan kakak perempuannya. Tapi sudah lama ia tidak pergi sejak kakak-kakaknya tidak lagi serumah.

Bagi banyak warga difabel, bisa pergi keluar di malam hari tanpa bantuan orang lain bisa jadi hal yang sulit. Bahkan mereka menemukan hambatan, jika memiliki keterbatasan fisik atau harus duduk di kursi roda.

Tapi, lewat sebuah acara yang dianggap pertama kalinya di Australia Barat, Sarah punya kesempatan untuk berkumpul, berdansa, bergoyang bersama tanpa ada tekanan. Acara ini digelar di Newport Hotel di kawasan Fremantle.

Kelly Buckle, pendiri yayasan yang membuat lagu, tarian dan drama untuk warga difabel, menyelenggarakan acara tersebut. Ia sudah tahu jika acara ini akan populer.

"Hal yang biasanya kita anggap biasa saja."

Sarah sudah mengajar warga difabel selama lebih dari 15 tahun.

Tahun lalu, Dance Ability Performing Arts Kelete (DAPAK) membuka sebuah tempat khusus di Cockburn, Perth Selatan. Tempat ini didatangi lebih dari 250 warga difabel, lengkap dengan keluarga dan perawat mereka, setiap minggunya.

"Saya tahu ini akan populer dan saya tahu ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat Perth," katanya.

"Yang saya tahu hanyalah ini akan membuat banyak orang senang."

Sarah punya teman dari sekolah dasar, yang juga penata rambut profesional, untuk menata rambutnya di suatu malam.

Ia lalu memilih gaun favoritnya, kemudian memilih memakai sepatu bot sehingga kakinya tidak kedinginan atau lelah dari berdansa semalaman.

Seperti apa suasana klab malam yang dipenuhi warga difabel, tonton videonya di sini.

