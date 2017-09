Wartawan BBC Masuki Permukiman Rohingya, Inilah Kesaksiannya

jpnn.com, MAUNGDAW - Wartawan BBC Jonathan Head mengonfirmasi pengakuan para warga etnis Rohingya bahwa perlakuan keji dari otoritas dan warga sipil Myanmar memang benar adanya. Koresponden BBC untuk Asia Tenggara itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri sisa-sisa kekerasan di Negara Bagian Rakhine di Myanmar yang menjadi tempat bagi etnis minoritas Rohingya.

Jonathan mengaku melihat desa muslim Rohingya dibakar oleh sekelompok Buddhis di Myanmar. Kesaksian Jonathan itu menepis bantahan pemerintah Myanmar selama ini yang terus menampik pengakuan tentang aksi keji terhadap warga sipil Rohingya sejak kekerasan meletus dua pekan lalu.

Jonathan masuk ke Rakhine pada Rabu lalu (6/9) sebagai bagian dari jurnalis yang diundang pemerintah Myanmar untuk melihat situasi di Maungdaw di dekat perbatasan Myanmar. “Kami tidak pergi secara independen, dan kami dibawa menuju tempat-tempat yang dipilih pemerintah untuk kami,” ujarnya.

Still smoking. The village of Gawdu Zara, an hour after it was set alight by Rakhine youths. pic.twitter.com/WwzLJTVuPO — Jonathan Head (@pakhead) 7 September 2017