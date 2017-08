Weekdays ke Batam-Bintan Yuk, Ada Ratusan Paket Murah untuk Wisatawan

jpnn.com, BATAM - Hari ini (18/8), sejarah baru tercipta di crossborder Batam-Bintan, Kepri. Ratusan paket murah ditawarkan ke wisman yang berlibur ke Batam-Bintan saat weekdays.

Paket-paket itu dikemas dalam PWI Terpadu Crosborder dengan prinsip More For Less, you get more you pay less yang dilaunching Jumat (18/8).

Artinya, wisatawan bisa memperoleh pelayanan lebih dengan membayar sedikit.

Paket-paket ini tak berdiri sendiri. Tapi di bundling dengan paket-paket wisata. Bisa berupa akomodasi, spa, tour, kuliner serta golf. "Kita tawarkan pada wisatawan mancanegara, Singapura dan Malaysia terutama. Dengan tarif 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar Singapura, apa yang bisa didapatkan. Ini gimmick, taktik marketing," kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Jumat (18/8).

Industri ferry, pemerintah daerah, industri pariwisata terkait di Batam, Bintan, Singapura, dan Johor di Malaysia Johor ikut digandeng. Semua dirangkul untuk memformulasikan paket-paket supermurah yang sulit ditolak wisatawan.

Dari Senin-Kamis, ada paket 20 SGD dari Singapura ke Batam by Batam Fast. Setelah itu, rute Tanah Merah ke Tanjung Pinang 44 SGD by Majestic Ferry. Untuk Tanah Merah-Bintan, cost yang dibebankan hanya 39 SGD by Bintan Ferries.

Sementara jalur Stulang Laut-Batan hanya 134 RM by Citra Ferry. Menariknya, harga yang ditawarkan berlaku dua arah, pulang dan pergi. Tapi hanya wisman yang bisa menikmati paket istimewa ini. Dan harga istimewa ini, hanya bisa dinikmati bila wisman membeli paket bundling dengan harga yang juga di create sangat murah.

Yang ingin menginap dan shopping, Novotel ikut menyediakan paket 69 SGD dan 240 RM. D’Marlion Hotels, membuka paket 45 SGD dan 140 RM. Batam View menyediakan paket 20 SGD. Begitu juga hotel dan resort lainnya. Paket yang ditawarkan semuanya supermurah.