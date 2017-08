What? Warner Bros Garap Film tentang Kisah Cinta Joker

jpnn.com - DC Comics bersama studio Warner Bros ingin membuat lebih banyak film yang diadaptasi dari karakter komik. Mereka sudah menyusun rencana jangka panjang tentang kisah siapa saja dari jagat DC multiverse yang akan diangkat ke layar lebar.

Salah satu yang paling diunggulkan, sekaligus paling absurd, adalah film tentang pasangan penjahat Joker dan Harley Quinn. Rencana ini diungkapkan pihak Warner Bros kemarin, Kamis (24/8).

Untuk proyek tersebut, mereka telah menghubungi duo Glenn Ficarra dan John Requa sebagai sutradara. Pembicaraan telah memasuki tahap final. Jadi, sangat mungkin, merekalah yang akan menggarap film itu.

Sebelumnya, Ficarra dan Requa dikenal sebagai executive producer sekaligus sutradara serial NBC This Is Us serta film Crazy, Stupid, Love.

Posisi pemeran utama sama dengan Suicide Squad (2016). Jared Leto kembali memerankan Joker. Sementara itu, Margot Robbie menjadi Harley Quinn. Detail lainnya belum diungkapkan.

”Filmnya bakal bertema kisah cinta kriminal,” ungkap perwakilan Warner Bros, sebagaimana dikutip Deadline.

Karir Leto sebagai villain nyentrik tersebut rupanya bakal panjang. Studio juga memilih frontman band Thirty Seconds to Mars itu untuk kembali memerankan Joker buat spin-off solonya.

Beberapa nama telah dipilih untuk mendukung rencana tersebut. Todd Phillips (The Hangover) dan Scott Silver (8 Mile) menjadi penulis skenario. Phillips juga merangkap sebagai sutradara sekaligus produser bersama Martin Scorsese.

Sumber : Jawa Pos