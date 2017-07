Whooss...Ini 6 Pernikahan Seleb Hollywood Tersingkat

SHARES

jpnn.com - Banyak pasangan selebritas Hollywood lebih memilih tinggal bersama tanpa pernah menikah. Mereka takut pernikahan hanya akan merusak hubungan asmara yang sudah terjalin.

Ketakutan itu bisa dimaklumi jika melihat nasib beberapa pernikahan antar seleb. Sudah banyak contoh pernikahan artis yang kandas di tengah jalan.

Bahkan, ada yang tak mampu bertahan sampai satu tahun. Ini beberapa pernikahan terpendek di Hollywood:

1. Drew Barrymore-Tom Green (9 bulan)

Pasangan ini jadian Maret 2000 dan kawin lari di Pasifik Selatan setahun kemudian. Mereka kemudian menggelar pesta pernikahan kedua dan kembali mengucap janji suci di depan keluarga dan sahabat. Namun, kisah asmara mereka hanya bertahan sembilan bulan.

Adalah Green yang mengajukan gugatan cerai. VJ MTV itu merasa ada perbedaan yang tak bisa disatukan sebagai alasan berpisah.

"Semua itu adalah bagian dari masa yang gila, seperti badai," ujar Tom Green mengenai pernikahannya dengan aktris 50 First Date itu ketika jadi bintang tamu acara Oprah: Where Are They Now? 2014 lalu.