Widiih, Anak Ayu Ting Ting Pakai Tas Seharga Belasan Juta

jpnn.com, JAKARTA - Ingin membahagiakan anak, pedangdut Ayu Ting Ting tentunya ingin memberikan yang terbaik. Tak hanya soal pendidikan, dia juga selalu memperhatikan penampilan sang buah hati, Bilqis Khumairah Razak.

Seperti diungkap akun Instagram tingtingcloset. Bocah empat tahun itu memakai tas mewah dengan merek Gucci. Harganya pun tidak main-main yakni senilai 850 US$ atau setara dengan Rp 11,4 juta.

Harga yang sangat fantastis untuk dimiliki dan dipakai anak-anak seusia Bilqis yang masih bersekolah di Taman Kanak-kanak.

“#Bilqis via Instastory of #AyuTingTing She carried #Gucci 'Children GG Duck Backpack' available on #gucci.com for $860 or Rp. 11.468.000 ?,” tulis akun tersebut menerangkan foto yang yang diunggah pada Rabu (2/8).

Unggahan itu pun membuat netizen melongo. Mereka takjub dengan apa yang diberikan Ayu pada anak semata wayangnya itu.

“Keren tasnya,” kata mariyati_queen. “Waw,” sahut ichy_cahya. “Wow,” lanjut amii2505. “Keren tasnya Iqis,” kata selvi_itu_evi. “Iqiiiisss tasnya udah daritadi bikin galfok,” kata lindameika85. “Iqis TK aja pakai Gucci, SD nya pake Hermes kali ya,” balas tanyaonik_.

“Aduh tasnya Bilqis mahal amat,” tulis akun heranidiana. “Mehongnyaaa,” lanjut intamsuryaningsih. “Keren Iqis kerja keras buda buat Iqis bahagia sehat selalu nak bahagia bersama bunda n keluarga besar,” tandas pudinsugiyo.(Jlo/Jpnn)