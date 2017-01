Wihh Dalam 6 Bulan, Kelompok Begal Beraksi di 36 Titik

Ilustrasi. Foto IST

jpnn.com - Delapan tersangka dari dua kelompok begal Karawang, terhitung aktif melancarkan aksinya.

Dalam kurun waktu enam bulan, para pelaku telah menggarap sekitar 36 titik di Cikarang.

“Mereka dari dua kelompok Karawang yang terkenal sadis, bersenjatakan golok dan senpi. Tidak segan melukai korbannya,” ujar Kapolres Metro Bekasi Kombes Asep Dwi.

Para tersangka yang diamankan yakni BH, An alias J, As alias W, C alias G, K alias B bin K, EM dan RH.(gob)

Berikut beberapa TKP yang pernah digarap para tersangka:

1. Kampung Leuwing, Desa Labansari, Cikarang Timur

2. Jalan Raya Inspeksi Kalimalang bagian Desa Wangun Harja Cikarang Utara (2 kali)



3. Jalan Raya Inspeksi Kalimalang bagian Jayamukti, Cikarang Pusat (2 kali)



4. Fly Over Gatot Subroto, Cikarang Utara (2 kali)



5. Jalan Industri Pasir Gombong, Cikarang Utara



6. Kampung Binong, Desa Jayamukti, Cikarang Pusat



7 Jalan Raya Kalimalang, bagian Desa Kalijaya, Cikarang Barat.