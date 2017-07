Wijin Peluk Agnez Mo dari Belakang, Udah Sana Cepeeet....

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Kabar pernikahan diam-diam antara Agnez Mo dan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin kembali diperbincangkan. Dugaan keduanya sudah menikah semakin membuat netizen yakin, setelah Wijin membuat pernyataan mengejutkan di hari ulang tahun Agnez pada 1 Juli, kemarin.

Wijin sengaja mengunggah foto saat dirinya tengah memeluk Agnez dari belakang. Keduanya tampak tersenyum bahagia. Pada foto yang diunggah di Instagram, Wijin menyebut Agnez sebagai pasangan hidupnya.

"Selamat ulang tahun buat pasangan hidup gw yang paling petakilan, iseng, yang juga pacar yang juga jadi temen baik gw, yang selalu semangatin gw, yang selalu bilang : "hidup kita berdua yang jalananin, ngapain perduli apa kata orang, gak penting" gw cuma bisa peluk dia and bilang Hell yeah!! Mungkin gak ada yang special yang bisa aku kasih di hari yang special buat kamu selain ucapan yang tulus & ikhlas dari hati yang paling dalam (kirimannya kalo uda sampe di kamu jangan lupa di foto ya, hope you like it),” tulis Wijin sebagai keterangan foto yang diunggahnya itu.

“Semoga kamu diberikan umur yang panjang, sehat selalu, serta selalu diberi kemudahan dalam segala hal dan selalu dilimpahkan rejeki yang halal, dan serta selalu diberikan kebahagiaan.

This year will be yours!! Cant wait Ohiya satu lg, Maaf kalau detik-detik terakhir gak bisa kesana ngasih surprise, karena you know, urusan kerjaan & dokumen belum beres! I think this month i"ll be there, 'ditunda' sedikit makan2nya ya, wait for me. Udah ah, kepanjangan!! Enjoy your birthday & have fun! JESUS bless! i Love you ? xoxo," sambung Wijin.

Sontak foto yang diunggah kembali oleh akun gosip @lambe_lamis itu menuai komentar dari netizen. “Gue salfok (salah fokus) sama kata-kata nya ko Wijin, pasangan hidup gw. Cepetan lah diresemiin yah, pengen banget liat CC pakae gaun he he he,” tulis @agnezmolov.

"Udaahh sanaahh cepeet kawiinn kawiiinnn kawiinn gih,” lanjut @bunda_nawra. “Semoga jadi pasanngan hidup yang sah ya Kok. Cepet atu lah diresmiin,” sambung @iswarii23. (mg7/jpnn)