Womsiwor Bawa Persipura Ungguli Bhayangkara Hingga Jeda

Ilustrasi. Foto: AFP

SHARES

jpnn.com, JAYAPURA - Persipura Jayapura untuk sementara berhasil mengungguli Bhayangkara FC 1-0 dalam laga lanjutan Go-Jek Traveloka Liga 1 2017 di Stadion Mandala, Jayapura, Jumat (12/5) sore WIT.

‎Gol tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut diciptakan oleh Pieter Womsiwor pada menit ke-39, setelah memanfaatkan umpan dari Ian Louis Kabes.

Sepanjang 1 x 45 menit pertama, Bhayangkara FC memang lebih bertahan. Sementara tuan rumah dari awal laga sudah mencoba mengejar gol cepat. Persipura akhirnya unggul setelah memanfaatkan serangan balik cepat, pascadiserang ‎oleh Bhayangkara. Transisi yang cepat menjadikan gol tercipta.

Laga ini sendiri, batal ditayangkan secara langsung karena pihak TV One yang akan menayangkan meminta pertandingan digelar sesuai jadwal WIB alias kick off pada pukul 13.45 WIB. Namun, setelah melalui kesepakatan, kick off di Jayapura tetap sesuai jadwal WIT yakni pukul 15.45 WIB.

Meski demikian, menurut pihak Bhayangkara FC, laga ini tetap bisa disaksikan secara delay pada pukul 15.30 WIB‎. (dkk/jpnn)