Wonder Girls Bubar

Wonder Girls. Foto: allkpop

jpnn.com -Girl grup ternama Korea yang populer berkat lagu Tell Me dan Nobody, Wonder Girls sudah bubar.

"Setelah kami berdiskusi dengan semua anggota, kami telah memutuskan untuk membubarkan Wonder Girls," kata JYP Entertainment, seperti dilansir laman Allkpop, Kamis (26/1).

"Dari anggota WG, hanya Yubin dan Lim yang telah membarui kontrak mereka dengan JYP Entertainment. Mereka berencana untuk menunjukkan sisi baru dari mereka dalam berbagai bidang termasuk musik, akting dan MC-ing," imbuh JYP Entertainment.

Sementara Yenny dan Sunmi akan meninggalkan JYP Entertainment karena mereka ingin menempuh jalan mereka sendiri.

Untuk membalas cinta fans yang berada di sisi mereka selama 10 tahun terakhir, Wonder Girls berencana merilis satu single digital terakhir pada ulang tahun ke-10 mereka pada tanggal 10 Februari mendatang. (fny/jpnn)