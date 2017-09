Wonderful Indonesia Jaring Wisman MICE via APTFF di Jogja

jpnn.com, JOGJA - Wonderful Indonesia kembali menjaring banyak wisman via wisata meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) di Jogjakarta.

Setelah TEFL Asia Pasific, Asian Youth Day dan International Congress of Tropical Pediatrics, sekarang giliran Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) yang dibidik Kementrian Pariwisata (Kemenpar).

Bidikan ini bukan tanpa sebab. Event yang digelar 5 - 8 September itu dihadiri lebih dari 250 delegasi dari 30 negara. Semuanya hadir untuk membahas tema Trade Facilitation Innovations for Sustainable Development in Asia and the Pacific.

Dampak ekonominya diyakini bakal sangat besar. Maklum, MICE merupakan salah satu sektor industri pariwisata yang paling menjanjikan dalam menjaring wisatawan mancanegara (wisman). Lama tinggal dan besaran pengeluaran tiap peserta sangat tinggi.

Berdasarkan data International Congress & Convention Association (ICCA), rata-rata tinggal wisman MICE di Indonesia lima malam dengan pengeluaran lebih dari USD 200 per orang per hari. Angka pengeluarannya tujuh kali lipat dari wisatawan biasa.

Kelebihan lainnya, wisatawan MICE umumnya adalah opinion leader dari kalangan pengusaha, profesional maupun pemerintahan, yang melakukan kegiatan pada low-season.

Besarnya potensi tersebut membuat Kementerian Pariwisata secara aktif mendukung Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) kedelapan di Yogyakarta.

Meski pokok bahasannya nonpariwisata, potensi wisata Yogyakarta seperti heritage, bahari, kuliner, belanja dan alam, bisa ikut disisipkan di tengah acara. "Yang hadir adalah pakar ekonomi dan perdagangan dari berbagai belahan dunia. Terutama di kawasan Asia Pasifik. Dari situ mereka akan di drive untuk leisure dan merasakan keindahan Wonderful Indonesia di Yogyakarta, " ujar Esthy Reko Astuti.