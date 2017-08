Wonderful Indonesia Siap Guncang Tiongkok Xi'an Silk Road International Tourism Expo 2017

Menpar Arief Yahya. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wonderful Indonesia (WI) bakal tampil di pameran akbar di Tiongkok Xi’an Silk Road International Tourism Expo (XSITRE) 2017. Kegiatan yang diinisiati pemerintah Tiongkok ini diselenggarakan di Qujiang International Conference & Exhibitor Centre Xian, Tiongkok, 4-6 Agustus 2017.

Deputi Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar, Profesor I Gde Pitana yang didampingi Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik Vinsensius Jamadu menambahkan, Tiongkok adalah pasar paling seksi di sector pariwisata. Juga menggiurkan bagi Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,2 juta wisman mengunjungi Indonesia sepanjang Januari-April 2017. "Jumlah itu meningkat 19,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3.52 juta orang. Dari angka itu, 1,1 juta merupakan wisman asal Tiongkok," ujar Pitana,

Dia menguraikan, banyak inbound tourism asal Tiongkok sudah sangat terasa di Manado dan Bali. Daerah di Sulawesi itu kembali dibanjiri wisatawan asal Tiongkok. Hingga bulan Juli ini, jumlah wisatawan Tiongkok yang masuk Sulut mencapai 35.045 orang.Semuanya terbang secara bergelombang dengan pesawat charter milik maskapai penerbangan Lion Air dari enam kota di Tiongkok.

Dan untuk tahun 2017, pemerintah sudah mematok target kontribusi Pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional sebesar 13%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 200 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 12 juta, jumlah kunjungan wisman 15 juta dan pergerakan wisnus 265 juta, serta indeks daya saing (WEF) berada di ranking 40 meningkat dari posisi saat ini di ranking 50 dunia.

“Pameran di tempat ditemukannya Terracotta ini merupakan momentum potensial untuk menjaring lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia terutama wisman dari Tiongkok. Dikarenakan pameran tersebut merupakan pameran yang diselenggarakan setiap tahun dan menjadi pameran terbesar yang ada di Tiongkok,” harapnya.

Vincensius menambahkan, WI akan berpromosi di Paviliun Indonesia No. 2T -30, dengan luas total 108 m2 dengan konsep B to B (Business to Business) Promotion dan berbasis pre-scheduled appointment (PSA) dimana akan terjadi kontak dan kontrak bisnis antara para seller (Indonesia) dan buyers (good mix of International dan Chinese buyers).

"Setiap hari, Indonesia akan membuat takjub para pengunjung dengan tarian tradisional yang beragam. Pojok kopi juga tersedia bagi pengunjung, game permainan yang gimmick dan menarik, serta mendistribusikan materi promosi," ujar Vinsensius