Wooow! 205 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 205 ribu kendaraan kembali ke Jakarta pada H+1 Lebaran atau Selasa (27/6).

Jumlah ini meningkat sebesar 14 persen dari lalu lintas normal, yakni 180 ribu kendaraan.

Corporate Communication PT Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso mengatakan, jumlah itu terdiri dari pengguna jalan yang menggunakan Jalan

Tol Jakarta-Cikampek via Gerbang Tol Cikarang Utama, Jalan Tol Jagorawi via Gerbang Tol Cimanggis Utama, dan Jalan Tol Jakarta-Tangerang via Gerbang Tol Cikupa.

"Gerbang Tol Cikarang Utama ada 88 ribu kendaraan. Jumlahnya naik 20 persen dibandingkan lalu lintas normal 73 ribu kendaraan," kata Heru, Rabu (28/6).

Kemudian, di Gerbang Tol Cimanggis Utama ada 75 ribu kendaraan.

"Naik sepuluh persen dibandingkan dengan lalu lintas normal 68 ribu kendaraan," tutur Heru.

Terakhir, di Gerbang Tol Cikupa ada 42 ribu kendaraan.