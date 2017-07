World of Ghibli Bakal Hadirkan Rumah Totoro Ukuran Asli

SHARES

jpnn.com - The World of Ghibli Jakarta, ekshibisi yang menggabungkan film-film Studio Ghibli, tinggal sebulan lagi. Dunia Ghibli pertama di Asia Tenggara itu bakal berlangsung di ballroom The Ritz-Carlton, Pacific Place, pada 10 Agustus–17 September.

Miniatur dari lokasi, benda, dan para karakter populer dari studio animasi legendaris Jepang tersebut siap menghibur fans yang sudah tidak sabar.

’’Jujur, ini tantangan bagi kami karena baru kali pertama Ghibli datang ke Indonesia,’’ ujar Motulz Anto, head of marketing communication team Kaninga Pictures, yang menangani ekshibisi di Indonesia.

’’Kami excited campur deg-degan. Ada beberapa bagian yang replikanya dibikin ukuran 1:1 (sesuai dengan aslinya, Red). Misalnya, rumah Totoro. Yang lainnya masih rahasia,’’ tambah dia, lalu tersenyum.

Menurut Bisri Mustopo, creative director The World of Ghibli Jakarta, semua bangunan itu tidak didatangkan dari Jepang. Namun, bangunan-bangunan tersebut dibuat di Indonesia dengan pengawasan dan persetujuan langsung dari Studio Ghibli.

Setiap desain yang dibuat kreatif Indonesia dikirimkan ke Jepang untuk mendapatkan penilaian sampai akhirnya disetujui.

Menjadi negara Asia Tenggara yang dipercaya Studio Ghibli, Kaninga Pictures tidak main-main menyiapkan acara yang digeber lima pekan lagi tersebut.

Mereka ingin menyajikan Dunia Ghibli bukan melulu bagi penggemar anime, tetapi juga semua orang. Mereka juga sebisa-bisanya ingin menunjukkan proses di belakang layar pembuatan film Ghibli.