Wow, Alangkah Senangnya Bos AirAsia Pakai Kaus Damn I Love Indonesia

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Bos AirAsia Tony Fernades menjadi viral. Ada video yang menunjukkan pengusaha low cost carrier (LCC) asal Malaysia itu berada di dalam penerbangan internasional AirAsia Indonesia.

Video itu menjadi viral karena Tony turun langsung membantu awak kabin memunguti sampah. Ternyata dalam penerbangan yang sama ada pegawai AirAsia yang duduk di kursi penumpang merekam momen itu secara candid.

Mulanya video itu diunggah pemilik akun @audreypetriny di Instagram. Namun, akhirnya Tony juga mengunggah video itu di akunnya di Instagram.

“Hahaha @audreypetriny filmed me secretly. As it was worlds cabin crew day and flight was full flight decided to help out. Thank you to all my crew for all their hard work,” ujar Tony melalui akun @tonyfernandes di Instagram.

Blast…. video itu langsung menyebar ke 115 ribu followers akun @tonyfernandes di Instagram. Setidaknya, video itu sudah ditonton lebih dari 300 ribu kali.

Itu baru video yang diunggah di akun Tony di Instagram. Sedangkan video serupa yang diunggah di akun @audreypetriny sudah ditonton lebih dari 55 ribu kali.