Wow! Andi Bayou Rekaman di Studio Kondang di Amrik

Andi Bayou dan Michael Zentner. Foto: source for JPNN.com

SHARES

jpnn.com -Mimpi besar musisi Andi Bayou masuk dapur rekaman dan meniti karier musik di Amerika Serikat menjadi kenyataan.

Pria bernama panjang Andi Haryo Setiawan itu akan rekaman di studio ternama di Amrik. "Setelah menghadiri pameran alat musik terbesar di dunia NAMM Show di Anaheim California dan sempat jalan-jalan keliling Los Angeles, New York, New Jersey hingga Philadelpia, Minggu 29 Januari lalu saya masuk The Cutting Studio NYC. Saya ditemani Anto Juwono, penyanyi Indonesia yang bermukim di Amerika,” kata Andi Bayou di studio rekaman miliknya di kawasan Bintaro, Kamis (2/3).

Menurut pentolan band Bayou yang pernah top di tahun 90an ini, The Cutting Studio NYC adalah studio rekaman bergengsi di kawasan Manhattan New York yang menjadi tempat rekaman artis-artis dunia seperti The Corrs, Linkin Park, John Legend hingga Boyzone.

Di The Cutting Studio NYC, pria kelahiran Yogyakarta 20 Agustus 1971 ini berhasil menyelesaikan rekaman empat lagu lengkap dengan take vocal 2 buah lagu.

Sementara untuk mempersiapkan materi lagu-lagu, menyelesaikan dan bisa mahir memainkan komposisi ciptaannya yang menggabungkan unsur klasik, jazz, progresif, rock dan pop ke dalam sebuah karya yang berdurasi 8 menit, Andi Bayou membutuhkan waktu hampir satu tahun.

Menariknya, salah satu lagu Andi Bayou yang berjudul Sunrise at Borobudur merupakan karya kolaborasi dengan Zend Land. Untuk kolaborasi ini, Andi Bayou punya kisah panjang.

"Pertemuannya dengan Kenny, seorang manager dari MCM Global team berkebangsaan Belanda yang bermukim di Irlandia menghasilkan kolaborasi dengan band beraliran New Age asal Amerika bernama Zen Land,” urainya.

Personel Zen Land terdiri dari musisi senior Amerika yang telah banyak bekerja sama dengan artis dunia seperti Frank Zappa, Sting, Andy Summer, Jeff Beck, The Who, Peter Gabriel, Yes, Bruce Springsteen dan David Bowie.