Wow! Despacito Lagu Paling Banyak Di-Streaming dalam Sejarah

jpnn.com - 2017 adalah tahunnya 'Despacito'. Lagu Luis Fonsi dan Daddy Yankee itu menjadi hits di seluruh penjuru dunia. Apalagi setelah muncul versi remix dengan feauturing Justin Bieber.

Kini 'Despacito' tercatat sebagai lagu yang paling banyak di-streaming dalam sejarah. Sejak dirilis Januari lalu, lagu dengan lirik bahasa Spanyol ini telah di-streaming lebih dari 4,6 miliar kali.

Sebelumnya rekor tersebut dipegang hit Justin Bieber 'Sorry' dan berbagai versi remix-nya dengan 4,38 miliar stream. Sementara, lagu 'Shape of You' milik Ed Sheeran bertengger di posisi ketiga dengan 4,07 miliar stream.

Terkait prestasi ini Luis Fonsi mengatakan, "Streaming menghubungkan penikmat musik di seluruh dunia dan membantu musikku menjangkau setiap penjuru bumi. Sungguh suatu kehormatan 'Despacito' sekarang jadi lagu paling banyak di-streaming dalam sejarah."

'Despacito' saat ini masih bertengger di puncak tangga lagu Inggris, Amerika Serikat dan Australia. Artinya, bisa dipastikan jumlah stream lagu tersebut masih bakal terus bertambah. (dil/jpnn)