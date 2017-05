Wow, Pak Buwas dan Slank Bakal Muncul di Adit Sopo Jarwo

Kepala BNNN Komjen Budi Waseso (tengah) bersama CEO MD Corp Manoj Punjabi (kiri) dan personel Slank Bimbim (kanan) dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (24/5). Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com - ‎Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso dan band Slank akan muncul dalam film animasi Adit Sopo Jarwo. Buwas -panggilan akrab Budi Waseso- bersama para personel Slank akan menjadi karakter-karakter yang ditampilkan dalam film kartun hasil karya MD Animation itu.

Producer and Supervisor Creative MD Animation Dana Riza mengatakan, BNN mempunyai program pencegahan narkoba. MD Animation pun mencoba meramunya.

Akhirnya, sosok Buwas dibuat sebagai pejuang yang memerangi ancaman narkoba di dalam animasi Adit Sapo Jarwo. Dengan alat canggih, Buwas akan memperkenalkan sosok superhero BNN. Namanya Kapten BeNN yang atraktif, informatif, namun tetap menghibur.

"‎Kenapa Pak Buwas yang dipilih? Ada proses kreatif di situ. Pengenalan Kapten BeNN melalui Pak Buwas lebih menarik," kata Dana dalam konferensi pers di Gedung MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (24/5).

Di tempat yang sama, CEO MD Corp Manoj Punjabi mengatakan, MD Animation sengaja membuat episode khusus Adit Sapo Jarwo dengan karakter Buwas dan Slank karena ingin memberitahukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda m‎engenai pentingnya menjauhi narkoba.

‎"Kami lakukan ini karena hal yang penting yaitu awareness say no to drugs, itu sangat penting. Informasi itu ingin kami sampaikan ke generasi muda," tutur Manoj.

Lebih lanjut Manoj menyatakan, produk MD baik itu film layar lebar, film animasi ataupun sinetron ‎tidak hanya menampilkan sisi hiburan, tapi juga harus mengandung nilai positif di dalamnya. "Di sini (episode khusus Adit Sapo Jarwo yang menampilkan Buwas dan Slank) ada nilai positif," ucap Manoj.

Dia berharap, dengan dukungan dari BNN dan Slank maka pesan say no to drugs lewat episode khusus di Adit Sapo Jarwo bisa sampai di masyarakat. Apalagi, Slank memiliki penggemar yang jumlahnya mencapai puluhan juta orang. Harapannya pesannya bisa tersampaikan," ungkap Manoj.(gil/jpnn)