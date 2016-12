Wow, Pinkan Mambo Dapat Kado Terindah di Akhir Tahun

Pinkan Mambo. Foto dok JPNN.com

JPNN.com - Penyanyi Pinkan Mambo saat ini tengah bahagia. Pinkan bakal mempunyai anak keempat.

Kabar ini tentunya menjadi penutup akhir tahun terindah bagi Pinkan dan suaminya Steve Wantania.

Informasi mengenai kehamilan Pinkan ia bagi lewat postingan foto di akun Instagram miliknya.

Mantan personel duo Ratu ini mengunggah foto test pack yang menunjukkan dirinya sudah positif hamil.

“Look what we got here.. Our another precious and wonderful baby is on the way! Thank you Jesus for our New Year present. #babyontheway #blessed #cutebaby #pregnant #happynewyear2017 @stevewantania,” tulis Pinkan pada keterangan fotonya.

Melihat posting-an tersebut Pinkan langsung kebanjiran ucapan selamat dari para netizen.(zul/ps)