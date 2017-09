Wow! Tiga Jam Diunggah, Foto Raisa-Hamish Sudah Dapat Hampir 1 Juta Like

Pernikahan Raisa dan Hamish Daud masih menarik perhatian netizen. Itu terlihat dari reaksi mereka terhadap post Instagram terbaru pelantun Mantan Terindah tersebut.

Hanya dalam waktu tiga jam sejak diunggah, foto pernikahan Raisa dan Hamish sudah hampir mendapatkan 1 juta like. Tepatnya 896.456 ribu like.

Tidak hanya itu, foto ini pun mendapatkan lebih 19 ribu komentar. Isinya rata-rata berisi ucapan selamat serta doa untuk rumah tangga keduanya.

Sementara itu, foto ini sendiri digunakan Raisa untuk mengungkapkan kesiapannya membina rumah tangga pasca dipersunting Hamish.

“Here we are, my love. At the beginning, in the first chapter of “the rest of our lives”,” tulisnya.

Raisa dan Hamish menikah pada 3 September 2017 di Midplaza, Jakarta. Menikahi wanita pujaannya, Hamish memberikan mas kawin senilai 500 gram (0,5 kilogram) logam mulia atau setara dengan nilai sekitar Rp 320 juta.

Sumber : Pojoksatu