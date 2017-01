Wuakakak... Beginilah Meme-Meme Kocak Fitsa Hats

Novel Bamukmin. Foto: YouTube/CNN Indonesia

JPNN.Com - Istilah Fitsa Hats menjadi viral. Kini, meme-meme kocak pun berseliweran untuk mengolok-olok istilah yang menjadi pelesetan Pizza Hut.

Fitsa Hats terungkap ketika Novel bersaksi pada persidangan atas Basuki T Purnama alias Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Selasa (3/1). Dalam data diri Novel di BAP, pria yang beken disapa dengan panggilan Habib Novel itu mengaku pernah bekerja di Fitsa Hats.

Namun, Ahok menuding Novel tak mau jujur mengaku pernah bekerja di Pizza Hut. Sebab, Pizza Hats merupakan restoran berjejaring asal Amerika Serikat (AS).

Meme yang muncul antara lain bergambar Spiderman menyuguhkan pizza. Dalam meme itu ada tulisan: “Mau pesen fitsa hats?”

Selain itu ada pula meme seorang pria berkumis tengah menangis karena pengin makan Fitsa Hats. Ada pula caption dalam meme itu.

Meme lainnya berupa bocah yang sedang mengenakan topi pizza. Ada pula logo Fitsa Hats yang dibuat mirip Pizza Hut.