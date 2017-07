Wulan Guritno Beri Dukungan untuk Jeremy Thomas

Wulan Guritno. Foto dok JPG/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jeremy Thomas memberikan dukungan pada putra sulungnya Axel Matthew Thomas.

Berbagai upaya dilakukan aktor senior tersebut untuk putranya.

Jeremy juga terus menunjukan cinta dan kasih sayangnya untuk Axel, meski putranya tersandung kasus penyalahgunaan narkoba.

Salah satunya dengan menunggah pesan lewat akun Instagram miliknya.

“Kami semua mencintaimu, kamu adalah orang baik,” tulis Jeremy dalam akun Instagramnya.

Dukungan Jeremy pada Axel membuat Wulan Guritno terharu.

Wulan yang turut berkomentar di kolom Instagram suami Ina Thomas tersebut mengaku salut dengan dukungan yang diberikan Jeremy.

“@jeremythomas_jt been following the news .. seing u mas JT, salut ,ur everything the best father anyone could ask for, stay strong, sending my prayers you and mba @inathomas aku kenal dari kecil orang-orang baik humble banyak nolong orang, itu akan bantu, banyak yang doain juga xoxo,” tulis dalam kolom komentar Instagram Jeremy.