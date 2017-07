Yang Baru dan Kembali di Sekuel Fantastic Beasts and Where to Find Them

SHARES

jpnn.com - Sekuel Fantastic Beasts and Where to Find Them sudah mulai syuting. Spin-off seri sukses Harry Potter ini bakal menghadirkan, untuk pertama kalinya, Dumbledore muda dan beberapa karakter baru. Selain itu ada satu karakter lama yang secara mengejutkan kembali lagi.

Film yang belum mendapatkan judul itu pun bakal menampilkan dunia sihir yang lebih luas. Setting lokasi berpindah dari New York ke London, lalu ke Paris.

’’Juga ada beberapa indikasi mengejutkan pada cerita Harry Potter yang akan menyenangkan penggemar buku dan serial film,’’ tutur Warner Bros. Rencananya, sekuel Fantastic Beasts dirilis pada November 2018. Yasss! (deadline/adn/c14/na)

Ini karakter-karakter baru yang bakal muncul di sekuel Fantastic Beasts and Where to Find Them:

Teman Tersayang Grindelwald

Di franchise Harry Potter, sosok Dumbledore sudah tua dan berwibawa. Dumbledore versi Jude Law jauh lebih santai. ”Kamu akan melihat Dumbledore sebagai pria yang lebih muda dan cukup bermasalah,” kata J.K. Rowling seperti dilansir dari Variety. Warner Bros. menyebut dia sebagai teman tersayang Grindelwald. Apa artinya? Well, Rowling telah mengisyaratkan bahwa dirinya menyukai Grindelwald di buku Harry Potter and the Deathly Hallows. Namun, studio tampaknya tak akan membiarkan isu itu mendominasi film.

Zoe Kravitz sebagai Leta bekas pacar Newt Scammander.

Kata Zoe: