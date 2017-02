Yeah, Air Supply Tak Sabar Lagi Manggung di Jakarta

Duo Air Supply. Foto: BBC

jpnn.com - Grup musik Air Supply segera menggelar konser di Indonesia. Band duo asal Australia itu bakal tampil pada 3 Maret 2017 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Lewat video greeting yang langsung dikiri kepada pihak Promoter Full Color Entertainment, duo personel Air Supply, Graham Russel dan Russell Hitchcock mengaku sudah tidak sabar datang ke Indonesia.

"Hi Everybody I’m Russel Hitchcock and I’m Graham Russell of course we’re Air Supply, and we’re definitely coming to Jakarta on March the 3rd at the Kasablanka Hall, we will be there. Peace & Love," kata pihak Air Supply, Senin (20/2).

Pernyataan Air Supply lewat video itu merupakan konfirmasi resmi bahwa mereka bakal menggelar konser yang tertunda. Sebelumnya, pemilik hits Making Love Out Of Nothing At All itu memang dijadwalkan tampil di Jakarta pada Desember 2017.

Namun, saat itu salah satu personel mengalami maslaah kesehatan. Akhirnya konser di Jakarta pun dijadwal ulang.

Jadwal tur dunia Air Supply 2017 telah resmi diumumkan termasuk konfirmasi tanggal pasti di Jakarta lewat website resmi band. Jakarta menjadi kota pertama dari rangkaian tur Air Supply di Asia Tenggara.

Setelah Jakarta, mereka akan tampil di Singapore pada 4 dan 5 Maret. Selanjutnya mereka melawat ke Filipina untuk konser di Cebu pada 7 Maret, serta Manila pada 8 Maret.

David Ananda selaku Managing Director Full Color Entertainment mengatakan, Air Supply akan tinggal di Jakarta selama lima hari dan empat malam dari 28 Februari hingga 4 Maret 2017. Selain konser, Air Supply juga akan menggelar jumpa pers dan wawancara dengan media.