Yosi Project Pop: Semangat Kami Akan Selalu Berenam

Almarhum Oon bersama lima personel Project Pop. Foto Instagram

jpnn.com - Kehilangan dirasakan salah satu personel Project Pop, Yosi setelah kepergian sahabatnya Oon untuk selama-lamanya.

Lewat akun Instagram-nya, Yosi bercerita tentang sosok pria 44 tahun itu.

“Hari ini 13 Jan 2017, jumlah kami akhirnya berkurang satu setelah bertahan selama 20 tahun. Selamat jalan @ronio2n Mochamad Fahroni, teman sepanggung, teman makan, sahabat dan ahli gadget-nya Project Pop,” tulis Yosi, Jumat (13/1).

Yosi menambahkan, kepergian Oon untuk selama-lamanya juga membuat Project Pop kehilangan sosok yang bisa menirukan Po.

Po merupakan salah satu karakter kartun Teletubbies.

“Ga ada lagi parody Sandy Sundoro, Poh nya Teletubbies, pemegang nada La pada lagu Do Re MI, partner gw nge rap di lagu Dangdut is The Music dan banyak lagi,” tulis Yosi.

Pria bernama lengkap Hermann Josis Mokalu mengatakan, sosok Oon tidak akan pernah terlupakan.

“Sudah pasti ada yang kurang, missed a lot! Izinkan semangat loe tetap menjadi bagian Project Pop yaa. Kami boleh tinggal berlima, tapi semangat kami akan selalu berasa berenam! #ripoon #ripoonprojectpop #oon #oonprojectpop #projectpop” tulis Yosi.(gil/jpnn)