Young Lex: Santai, Tuhan Yesus Peluk Pak Ahok

Young Lex. Foto: Instagram

jpnn.com - Keputusan Majelis Hakim menahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuai beragam aksi protes. Salah satunya yang akan dilakukam rapper sensasional Young Lex. Dia berniat membuat tato wajah Ahok di tubuhnya.

Niat rapper itu diungkap di akun twitter pribadinya @young_lexx. "Saya akan TATTO WAJAH PA AHOK @basuki_btp di badan saya! Lambang dari manusia yang melawan ARUS dunia yang deras, dan tetap bertahan. "

Kekesalan Young Lex tak hanya sampai disitu saja. Dia bahkan menyamakan apa yang dialami Ahok sama seperti penangkapan Tuhan Yesus.

"Jangan lupa alasan Tuhan Yesus ditangkap juga karena menistakan agama. Abis itu lihat hasilnya buat kita? He he he," kicaunya lagu.

"Pa ahok, Tuhan Yesus Peluk pa Ahok, santai aja, saya juga udah baca surat pa ahok buat kita, makasih THE NEW PATRIOT di INDONESIA," kicau Young Lex sebelumnya.(mg7/JPNN)