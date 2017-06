Yuk... Ikutan Voting Anugerah Pesona Indonesia 2017

Pesona Indonesia. Foto ilustrasi: Kemenpar.go.id

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata RI bekerjasama dengan laman www.ayojalanjalan.com kembali mengajak masyarakat untuk aktif memilih nominator destinasi terbaik Indonesia.

Pilihan public melalui online itu akan diapresiasi dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) II 2017. Meskipun belum 100 persen sempurna, penyelenggaran yang kedua tahun 2017 ini sudah melalui proses penyempurnaan.



Menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara (Deputi BP3N) Kemenpar, Esthy Reko Astuti, hal yang diperbaiki antara lain memperbanyak kategori. Tahun lalu hanya 10, tahun ini menjadi 15 kategori.

“Lalu menambah fasilitas akses untuk memudahkan masyarakat melukan vote, memberikan kesempatan luas kepada seluruh Pemda (Pemprov/Pemkot/Pemkab) untuk menyampaikan usulan nominasi yang akan disertakan dalam ajang tersebut,” kata Deputi Esthy.

Menurut Esthy, penyempurnaan ajang API II itu sangat penting untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata nusantara. Juga mendorong Pemda agar semakin rajin dan agresif mempromosikan destinasinya.

“Tahun ini ada reward istimewa untuk destinasi yang berhasil membangun, mempromosikan, memajukan pariwisata di daerahnya. Silakan voter via website ayojalanjalan.com. Siapapun boleh memilih destinasi ataupun obyek wisata yang terbaik ataupun terpopuler menurut pendapat masing-masing individu. Tua-muda, laki laki-lakinya,, wisman-wisnus, semua boleh berpartisipasi,” papar Esthy Reko Astuti.

Pilihannya ada 15 kategori. Dan seluruh kategori yang disajikan adalah hasil seleksi ketat dari data wisata, kuliner, atraksi wisata maupun festival budaya yang selama ini sangat populer di Indonesia.

Khusus edisi 2017, kategori baru yang ditambahkan adalah Kampung Adat Terpopuler (Most Popular Traditional Village), Minuman Tradisional Terpopuler (Most Popular Traditional Drink), Obyek Wisata Belanja Terpopuler (Most Popular Shopping Spot), Obyek Wisata Unik Terpopuler (Most Popular Unique Tourism Spot), Promosi Pariwisata Digital Terpopuler (Most Popular Tourism Digital Promotion).

"Setiap satu email hanya berlaku satu voting. Jadi kalau sudah memasukkan email, lantas kembali memasukan email untuk voting selanjutnya, jelas akan ditolak secara otomatis oleh aplikasi itu,” jelasnya.