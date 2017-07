Yuk Ikuti Toba Nauli Photo Clinic and Exhibitions, 27-30 Juli 2017

SHARES

jpnn.com, TOBA SAMOSIR - Anda suka foto? Doyan berpetualang di danau vulkanik terbesar di dunia di Danau Toba? Kalau suka dua-duanya, ikut saja Toba Nauli Photo Clinic and Exhibitions 2017 (TNP17).

Kegiatan Eksibisi fotografi Danau Toba berskala Internasional ini akan dilaksanakan di Museum Bank Mandiri, Jakarta, 27-30 Juli 2017.

Event fotografi ini digelar Komunitas H3 (Horas Halak Hita). Kompetisinya telah berjalan sejak Maret 2017. Bagi yang berminat, masih ada waktu dua minggu lagi. Caranya gampang. Cukup registrasi dan mengunggah foto di laman website tobanauli.id, Anda langsung bisa berkompetisi di TNP17.

Foto-foto yang telah masuk akan dikurasi tiga fotografer professional yang merupakan kurator utama TNP17, yaitu: Nicholas Marino, Aryono Huboyo Djati, dan Ricky Siegers. Nicolas Marino, adalah fotografer dan arsitek asal Argentina.

Nantinya dia akan berbagi pengalamannya bersepeda mengelilingi dunia, kecintaannya pada dunia fotografi, dan hubungan erat fotografi dengan perjalanannya ke berbagai belahan dunia melalui sesi bertajuk Capturing The Soul of The Earth.

Aryono Huboyo Djati, pencipta lagu legendaris Burung Camar. Dia juga pegiat fotografi human interest. DI komeptisi ini, dia akan membagikan ilmunya tentang Directing in Photography. Topik ini pun sudah dia bukukan dan terbit di tahun 2011 dan terjual habis saat peluncuran buku tersebut.

Sementara itu, Ricky Sieger, street photographer dan kurator 1x.com. Dia akan berbagi ilmu tentang Philoshophy of Street Photography. Dia juga akan menjelaskan filosofi memotret kehidupan sosial dan berbagi cerita latar belakang dari setiap karya fotonya.

Nantinya, ketiga juri tadi akan menyortir 80 karya terbaik. Yang terpilih, akan langsung dipamerkan di Toba Nauli Photo Exhibition 2017 di Museum Mandiri, Jakarta 27-30 Juli 2017.