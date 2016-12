Ziarah ke Makam Olga, Ruben Onsu: Kangen Gue Gak Can?

Ruben Onsu. Foto dok JPNN.com

RUBEN Onsu tak pernah melupakan persahabatannya dengan mendiang Olga Syahputra.

Buktinya, dia selalu menyempatkan diri berziarah ke makam rekan seperjuangannya yang wafat pada 27 Maret 2015 lalu itu.

Hal serupa juga dilakukannya di penghujung 2016. Hari ini (27/12), Ruben rela datang ke makam Olga Syahputra di TPU Pondok Kelapa Malaka, Jakarta Timur.

"Sebelum berangkat berlibur tahun baruan, mau mampir dulu ke tempat si genit cuman mau ngomong, 'lu lagi apa can? Kangen gue gak can? Gue kangen banget sama lo. Gue mau ngucapin Selamat Tahun Baru ya Can," tulis Ruben Onsu dalam keterangan foto yang ia unggah lewat Instagram miliknya.

Dalam foto yang diunggah, tampak pria 33 tahun itu tengah berada di samping makam Olga Syahputra. Wajahnya terlihat sedih menahan kerinduan pada sahabatnya itu.

Postingan Ruben Onsu berziarah ke makam Olga ini membuat followers-nya terharu. Mereka lantas mendoakan Ruben dan almarhum Olga.(ded/JPG)