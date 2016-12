Jumat, 23 Desember 2016 , 03:59:00

Maaf Bhayangkara FC! Hansamu Not For Sale

Hansamu Yama (kiri). Foto: dokumen JPNN

BANJARMASIN - Bhayangkara FC baru-baru ini mengklaim mendatangkan bek tangguh timnas di Piala AFF 2016, Hansamu Yama.

Namun, klaim tersebut langsung dipatahkan Barito Putera sebagai pemilik resmi pemain bertahan tersebut.

Barito tegaskan Hansamu "Not for Sale".

Keinginan Bhayangkara FC mendapatkan Hansamu Yama dipastikan tak bakal mulus.

Pasalnya, Barito Putera bakal habis-habisan memagari pemain belakangnya, yang bersinar pada Piala AFF 2016 ini.

"Hansamu is not for sale. Kontrak profesional kita masih berlaku sampai akhir 2017 mendatang. Kontrak kami ada sebelum tim Bhayangkara ada," ujar Asisten Manajer Barito Putera, Syarifuddin Ardasa.

Syarifuddin balik mempertanyakan di mana Bhayangkara FC pada saat Barito meminang Hansamu dua tahun lalu.

Menurutnya, waktu itu, Barito Putera membawa Hansamu kala masih ditangani pelatih Indra Sjafri di Timnas U-19.