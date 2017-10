Via Vallen: Kalian Penasaran gak sih?

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Via Vallen pada 1 Oktober lalu berulang tahun yang ke-27.

Selain kejutan dari orang-orang terdekatnya, Via juga banyak mendapatkan kado dan kue ultah.

Saking banyaknya, Via mengatakan siap membuka dan mengabadikan kado yang diterimanya.

Syaratnya, para penggemarnya harus menuliskan komentar pada postingan yang diunggahnya kemarin (4/10).

Jika banyak yang merasa penasaran, Via berjanji akan membuatkan video saat dirinya membuka kado dan mengunggahnya lewat YouTube.

“Kalian penasaran gak sih sama isi kadonya??? Kalo penasaran tulis di komentar dehh, kalo banyak yg mauu nanti Via bikin Video waktu buka2 kadonya daaann di posting di Via Vallen official YouTube Biar ga ketinggalan subscribe aja chanel youtubenya,” tulisnya dalam caption.

Postingan pelantun lagu Sayang itu disambut baik oleh penggemarnya. Mereka mengaku merasa penasaran.

Mereka berharap Via segera membagikan momen saat dirinya membuka kado-kado tersebut.